Стало известно о расколе в Германии из-за России

NYT: Жители бывшей ГДР все еще сохраняют теплые чувства к России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MV / SULUPRESS.DE / Global Look Press

Многие жители бывшей ГДР все еще сохраняют теплые чувства к России. Об этом стало известно американскому изданию The New York Times (NYT).

Утверждается, что надежды восточных немцев на экономический рост и улучшение жизни после объединения с ФРГ не оправдали себя. Именно из-за этого в вопросе отношения к Москве «граница между Востоком и Западом остается удивительно четкой».

«Если бы Восточная Германия все еще была независимым государством, она была бы одной из наиболее понимающих Россию стран среди бывших государств Восточного блока на севере Европы», — пишет газета.

Ранее глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт обвинила власти Германии в попытках приблизить войну с Россией.

