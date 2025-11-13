Экономика
14:52, 13 ноября 2025Экономика

Российские власти спрогнозировали возврат к массовой ипотеке

Хуснуллин: Ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6 %
Виктория Клабукова

Фото: Александр Миридонов / POOL / РИА Новости

Ипотека в России вновь станет массовой, если ставка опустится ниже 10 процентов годовых. Такой прогноз в ходе бизнес-форума Россия — Оман дал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС.

По словам чиновника, только при ставках ниже 10 процентов жилищное кредитование в России начнет «оживать». Массовой же ипотека, как считает Хуснуллин, станет только, когда ставка достигнет 5-6 процентов. Тем не менее даже при нынешней ключевой ставке в 16,5 процента рынок активизировался — набирает популярность рыночная ипотека. Ее доля в 2025 году, как отметил Хуснуллин, составила минимальные 18 процентов. «А без рынка ипотеке, конечно, развиваться тяжело», — заключил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин заявил о масштабных планах по обновлению жилфонда в России. В ближайшие пять-шесть лет, согласно заданной в правительстве стратегии, в стране будет обновлена треть жилья. В рамках нацпроекта за этот срок в России обещают построить 663 миллиона квадратных метров жилплощади.

