08:55, 13 ноября 2025

Названа первая напавшая на НАТО страна

Профессор Джерачи: Украина стала первой напавшей на НАТО страной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Украина стала первой напавшей на НАТО страной, ударив по ниткам газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2». С таким заявлением на своей странице в соцсети Х поделился бывший замминистра экономического развития Италии профессор Микеле Джерачи.

«Похоже, что единственную атаку на инфраструктуру страны НАТО осуществила Украина», — написал он.

Как указал ученый, при этом власти Евросоюза и, в частности, Италии выражают обеспокоенность, что Россия якобы ведет против европейцев гибридную войну.

Ранее Джерачи прокомментировал скандал с отменой выступления известного российского дирижера Валерия Гергиева в Италии.

