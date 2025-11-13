Названо главное оружие России в зоне СВО зимой

Военный эксперт Живов назвал «Герани» главным оружием ВС России зимой

Главное оружие Вооруженных сил России (ВС) в зоне специальной военной операции (СВО) этой зимой — беспилотники «Герань», считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Однозначно беспилотники "Герань" — главное оружие России в зоне СВО этой зимой. Они лишают Украину возможности подавать электричество и тепло на инфраструктуру. Наша задача — привести к капитуляции. (…) Наша задача основная в этой войне – заставить Киев сдаться. Это можно сделать разнообразными способами, в том числе исключив возможности противника осуществлять управление страной», — сказал Живов.

Он уточнил, что «Герань» может уничтожать связь и электричество противника.

«Герани» используют в ходе СВО с 2022 года. При этом аппараты регулярно модернизируют. Дрон-камикадзе «Герань-2» построен по аэродинамической схеме «бесхвостка». Длина аппарата составляет около трех метров, а размах треугольного крыла — более двух метров. Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания мощностью 50 лошадиных сил, который обеспечивает крейсерскую скорость 150-170 километров в час.

Специально для борьбы с дронами-камикадзе Вашингтон поставил Киеву комплексы VAMPIRE, состоящие из обзорно-локационной станции, системы управления огнем и пусковой установки с управляемыми ракетами Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) калибра 70 миллиметров. Эти ракеты считаются «дешевым» средством поражения, которое позволяет не тратить дорогостоящие зенитные ракеты.