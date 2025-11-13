Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:12, 13 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названо главное оружие России в зоне СВО зимой

Военный эксперт Живов назвал «Герани» главным оружием ВС России зимой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Главное оружие Вооруженных сил России (ВС) в зоне специальной военной операции (СВО) этой зимой — беспилотники «Герань», считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Однозначно беспилотники "Герань" — главное оружие России в зоне СВО этой зимой. Они лишают Украину возможности подавать электричество и тепло на инфраструктуру. Наша задача — привести к капитуляции. (…) Наша задача основная в этой войне – заставить Киев сдаться. Это можно сделать разнообразными способами, в том числе исключив возможности противника осуществлять управление страной», — сказал Живов.

Он уточнил, что «Герань» может уничтожать связь и электричество противника.

«Герани» используют в ходе СВО с 2022 года. При этом аппараты регулярно модернизируют. Дрон-камикадзе «Герань-2» построен по аэродинамической схеме «бесхвостка». Длина аппарата составляет около трех метров, а размах треугольного крыла — более двух метров. Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания мощностью 50 лошадиных сил, который обеспечивает крейсерскую скорость 150-170 километров в час.

Специально для борьбы с дронами-камикадзе Вашингтон поставил Киеву комплексы VAMPIRE, состоящие из обзорно-локационной станции, системы управления огнем и пусковой установки с управляемыми ракетами Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) калибра 70 миллиметров. Эти ракеты считаются «дешевым» средством поражения, которое позволяет не тратить дорогостоящие зенитные ракеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели санкции против Украины

    На российский «Солнцепек» нанесли надпись «За Кириллова!»

    Раскрыт заработок певца JONY за концерт

    Венгрия отказалась поддерживать Украину

    В Иране испытали новый «Шахед» с реактивным двигателем

    Китаю предрекли стать любимым направлением россиян для новогоднего отдыха

    Врач раскрыл видимые стоматологам признаки рака

    Курсант московского университета МВД покончил с собой на тренировке

    Бьянка описала Ваню Дмитриенко фразой «не дебил»

    Снижение цен на борщевой набор назвали сигналом о замедлении инфляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости