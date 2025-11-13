Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:02, 13 ноября 2025Ценности

Популярная 60-летняя актриса вызвала ажиотаж в сети фото в ярком бикини

Мария Винар

Фото: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась с фанатами фото в откровенном бикини и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость продемонстрировала на камеру фигуру в ярко-красном раздельном купальнике, который состоял из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с золотистыми цепями на талии. Кроме того, она позировала в удлиненном кардигане того же цвета, распустив при этом волосы.

Поклонники восхитились эффектными снимками звезды «Остина Пауэрса» и принялись обсуждать ее моложавую внешность в комментариях под постом. «Как этой прекрасной женщине может быть 60?», «Потрясающая. Совершенная», «Какое шикарное тело в таком возрасте», «Вечная красота», «Сногсшибательная женщина», — высказывались они.

В октябре Элизабет Херли раскрыла секрет идеальных откровенных фото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина объявила о прекращении переговоров с Россией из-за отсутствия прогресса. Как на это отреагировали в Москве?

    Основатель Pink Floyd указал на невежество Джоли из-за ее поездки на Украину

    Призрак бывшего возлюбленного женщины напал на ее нового бойфренда

    Популярная 60-летняя актриса вызвала ажиотаж в сети фото в ярком бикини

    Девушка проверила ноутбук жениха и получила совет найти безопасное место

    Москвичей пригласили посмотреть на плесень

    Москвичей предупредили о тумане

    Раскрыта сумма выплат сотрудникам ТЦК за каждого мобилизованного

    В США заявили о практически полном исчерпании возможностей новых санкций против России

    Шойгу обвинил нового премьера Японии в реваншизме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости