17:33, 13 ноября 2025Интернет и СМИ

Популярного российского блогера увезли в больницу с травмой

Блогера Сашу Стоуна увезли в больницу с травмой ноги
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @sashka_stone

Популярный российский блогер и музыкант Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) получил травму ноги, его увезли в больницу. О произошедшем он рассказал в Telegram-канале.

Блогер опубликовал видео, на котором его везут в машине скорой помощи. На кадрах видно, что правая нога Стоуна перебинтована, на нее наложена шина. «Я думал, что 2025 год сделал уже все возможное, чтобы морально меня уничтожить. Но нет, вот, пожалуйста», — пожаловался он.

Позднее блогер опубликовал фото из больницы, на котором он сидит в кресле-каталке в зоне ожидания. При этом он не стал уточнять, как именно получил травму и какой диагноз ему поставили.

Ранее сообщалось, что известную российскую телеведущую Юлию Барановскую, которую экстренно госпитализировали в Салехарде, выписали из больницы после двух операций. Ее состояние улучшилось.

