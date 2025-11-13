Шойгу напомнил о нарушенных Западом обещаниях

Шойгу: Россия много раз верила обещаниям Запада и больше такого не повторит

Россия слишком много раз доверяла странам Запада и их партнерам, которые в последствии нарушали свои обещания. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Мы много раз верили западникам и их сателлитам на слово, взять хотя бы обещание о нерасширении НАТО на восток», — сказал он.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия извлекла уроки из подобного взаимодействия и больше не повторит таких ошибок.

Ранее Шойгу сообщил, что заявления европейских политиков о якобы существующей угрозе со стороны России направлены на то, чтобы запугать население. «Очевидно, что подобного рода заявления делаются европейцами в первую очередь для запугивания народов собственных стран», — сказал он.