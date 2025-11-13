Шойгу назвал цель заявлений Европы об «угрозе» России

Шойгу: Европа запугивает народ заявлениями о российской угрозе

Заявления европейских политиков о якобы существующей угрозе со стороны России направлены на то, чтобы запугать население. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Очевидно, что подобного рода заявления делаются европейцами в первую очередь для запугивания народов собственных стран», — сказал он.

Секретарь Совбеза также отметил, что Европа прибегает к подобным приемам уже не первое столетие.

Ранее Шойгу напомнил, что Россия и США являются крупнейшими ядерными державами. Именно поэтому они несут особую ответственность «за поддержание глобального мира и безопасности», подчеркнул он.