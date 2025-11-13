Шойгу назвал ответственные за поддержание мира страны

Шойгу: Россия и США несут особую ответственность за поддержание мира

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и США несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

Шойгу напомнил, что Россия и США являются крупнейшими ядерными державами. Именно поэтому они несут особую ответственность «за поддержание глобального мира и безопасности», — подчеркнул он.

Ранее в США заявили о практически полном исчерпании возможностей новых санкций против России. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он напомнил, что Вашингтон уже ввел ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний. «Не знаю, что еще нужно сделать», — признал Рубио.