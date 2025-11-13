В США заявили о практически полном исчерпании возможностей новых санкций против России

США практически исчерпали возможности по введению новых санкций против России, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, его слова приводит ТАСС.
«У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», — пояснил глава ведомства.
Рубио напомнил, что Вашингтон уже ввел ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний. «Не знаю, что еще нужно сделать», — признал он.
Госсекретарь призвал Европу принимать более активные меры против так называемого теневого флота.
В конце октября власти США ввели очередной пакет санкций против России, первый после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.