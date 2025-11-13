Мир
В США заявили о практически полном исчерпании возможностей новых санкций против России

Рубио: США практически исчерпали возможности по введению новых санкций против РФ
Фото: Pixabay

США практически исчерпали возможности по введению новых санкций против России, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, его слова приводит ТАСС.

«У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», — пояснил глава ведомства.

Рубио напомнил, что Вашингтон уже ввел ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний. «Не знаю, что еще нужно сделать», — признал он.

Госсекретарь призвал Европу принимать более активные меры против так называемого теневого флота.

В конце октября власти США ввели очередной пакет санкций против России, первый после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

