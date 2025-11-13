Экономика
16:44, 13 ноября 2025Экономика

В МТС заявили об урегулировании спора из-за повышения тарифов в 2024 году

МТС и ФАС подписали мировое соглашение по спору о тарифах
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

МТС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России урегулировали спор по поводу повышения тарифов весной 2024 года и заключив соответствующее мировое соглашение. Об этом со ссылкой на российскую компанию сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ подписали в Девятом арбитражном апелляционном суде. В ФАС заявили, что абонентам предоставят семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение.

Год назад Служба выдала предписание снизить повышенные на 8 процентов тарифы. МТС оспорила ее решение в суде.

