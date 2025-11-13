Силовые структуры
В России проверят бывшую жену Бивола из-за высказывания про киргизов и казахов

В РФ могут возбудить уголовное дело в отношении бывшей жены Бивола
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Boxing archive / YouTube 

В РФ могут возбудить уголовное дело в отношении бывшей жены Дмитрия Бивола. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, на Екатерину Бивол могут возбудить уголовное дело из-за ролика с оскорблениями киргизов и казахов. Ее разыскивают сотрудники полиции и выдан запрос на ее экстрадицию. Она объявлена в международный розыск.

В отношении нее могут возбудить уголовное дело по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Она, находясь за рулем автомобиля, сняла ролик и выложила в социальные сети с оскорблениями. МВД России проводит проверку по данному эпизоду.

Ранее сообщалось, что бывшую жену боксера Бивола избили.

