В России проверят бывшую жену Бивола из-за высказывания про киргизов и казахов

В РФ могут возбудить уголовное дело в отношении бывшей жены Дмитрия Бивола. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По данным издания, на Екатерину Бивол могут возбудить уголовное дело из-за ролика с оскорблениями киргизов и казахов. Ее разыскивают сотрудники полиции и выдан запрос на ее экстрадицию. Она объявлена в международный розыск.
В отношении нее могут возбудить уголовное дело по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.
Она, находясь за рулем автомобиля, сняла ролик и выложила в социальные сети с оскорблениями. МВД России проводит проверку по данному эпизоду.
Ранее сообщалось, что бывшую жену боксера Бивола избили.