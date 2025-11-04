Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:56, 4 ноября 2025Спорт

Бывшую жену боксера Бивола избили

Бывшую жену боксера Дмитрия Бивола Екатерину избил отец спортсмена Юрий
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола Екатерину избил отец спортсмена Юрий. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Инцидент произошел вскоре после того, как Екатерина перенесла операцию на носу. Бывшая жена боксера рассказала, что Бивол-старший неожиданно появился на тренировке своего внука Никона. Женщина попыталась воспрепятствовать визиту и включила камеру, после чего мужчина выбил телефон из ее рук. На записи слышны крики и звуки потасовки, в том числе детский голос.

Позже Екатерина опубликовала видео с разбитым лицом: у нее шла кровь из носа, а на лбу и скуле виднелись следы ударов. Она утверждает, что экс-свекр ударил ее прямо в область свежего шва. Пострадавшая вызвала полицию и заявила о намерении подать в суд на Юрия Бивола.

Ранее Екатерина Бивол заявила о недостаточной сумме алиментов, которую ее экс-супруг выплачивает на их двоих общих сыновей. По словам женщины, спортсмен платит 128 тысяч рублей, но эту сумму нужно увеличить до 516 тысяч.

Пара развелась в 2023 году, у них двое общих сыновей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Без Дяди Юры. Умер советский и российский телеведущий Юрий Николаев

    В обществе появился феномен латте-пап. Кто это такие и почему о них мечтают женщины во всем мире?

    В России появятся афганские гранаты и яблоки

    В российском регионе сообщили об обстреле округа ВСУ

    Макрона обвинили в похоронах Франции

    Администрация Трампа разработала варианты нападения на Венесуэлу

    Коллеги и друзья Юрия Николаева поделились воспоминаниями о телеведущем

    Путин разрешил западным разведкам смотреть за испытаниями «Буревестника»

    Бывшую жену боксера Бивола избили

    США начали развертывать оружие против спутников России и Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости