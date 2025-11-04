Бывшую жену боксера Бивола избили

Бывшую жену боксера Дмитрия Бивола Екатерину избил отец спортсмена Юрий

Бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола Екатерину избил отец спортсмена Юрий. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Инцидент произошел вскоре после того, как Екатерина перенесла операцию на носу. Бывшая жена боксера рассказала, что Бивол-старший неожиданно появился на тренировке своего внука Никона. Женщина попыталась воспрепятствовать визиту и включила камеру, после чего мужчина выбил телефон из ее рук. На записи слышны крики и звуки потасовки, в том числе детский голос.

Позже Екатерина опубликовала видео с разбитым лицом: у нее шла кровь из носа, а на лбу и скуле виднелись следы ударов. Она утверждает, что экс-свекр ударил ее прямо в область свежего шва. Пострадавшая вызвала полицию и заявила о намерении подать в суд на Юрия Бивола.

Ранее Екатерина Бивол заявила о недостаточной сумме алиментов, которую ее экс-супруг выплачивает на их двоих общих сыновей. По словам женщины, спортсмен платит 128 тысяч рублей, но эту сумму нужно увеличить до 516 тысяч.

Пара развелась в 2023 году, у них двое общих сыновей.