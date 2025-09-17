Спорт
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Аякс
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Славия П
Сегодня
19:45 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Олимпиакос
Сегодня
19:45 (Мск)
Пафос
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Зенит
Сегодня
20:30 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
09:48, 17 сентября 2025Спорт

Бывшая жена Бивола потребовала от боксера в четыре раза увеличить сумму алиментов

Бывшая жена Бивола: Боксер должен в четыре раза увеличить сумму алиментов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Екатерина Бивол, бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола, заявила о недостаточной сумме алиментов, которую ее экс-супруг выплачивает на их двоих общих сыновей. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на эфир телепередачи «Пусть говорят».

По словам женщины, спортсмен платит 128 тысяч рублей, но эту сумму нужно увеличить в четыре раза — до 516 тысяч. «Есть закон в нашей стране, что уровень жизни детей при разводе падать не должен. Мой старший сын с трех лет играет в хоккей — его коньки стоят около 72 тысяч. Я ему их купила, но почему не Бивол?» — заявила бывшая жена боксера.

Ранее Екатерину Бивол наказали за оскорбление боксера. Суд принял решение привлечь экс-супругу боксера по административной статье и вынес ей предупреждение. Пара развелась в 2023 году.

8 апреля Дмитрий Бивол отказался от чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе. Таким образом он лишился статуса абсолютного чемпиона мира.

