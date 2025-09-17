Бывшая жена Бивола потребовала от боксера в четыре раза увеличить сумму алиментов

Бывшая жена Бивола: Боксер должен в четыре раза увеличить сумму алиментов

Екатерина Бивол, бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола, заявила о недостаточной сумме алиментов, которую ее экс-супруг выплачивает на их двоих общих сыновей. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на эфир телепередачи «Пусть говорят».

По словам женщины, спортсмен платит 128 тысяч рублей, но эту сумму нужно увеличить в четыре раза — до 516 тысяч. «Есть закон в нашей стране, что уровень жизни детей при разводе падать не должен. Мой старший сын с трех лет играет в хоккей — его коньки стоят около 72 тысяч. Я ему их купила, но почему не Бивол?» — заявила бывшая жена боксера.

Ранее Екатерину Бивол наказали за оскорбление боксера. Суд принял решение привлечь экс-супругу боксера по административной статье и вынес ей предупреждение. Пара развелась в 2023 году.

8 апреля Дмитрий Бивол отказался от чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе. Таким образом он лишился статуса абсолютного чемпиона мира.