Россиянам дали советы по увлажнению воздуха в квартире

Врач Павлова: Влажность в квартире можно повысить за счет комнатных растений

Зимой воздух в квартире становится суше из-за отопления, что сказывается на иммунитете, состоянии слизистых, кожи и дыхательных путей. Как поддерживать оптимальный уровень влажности в доме, изданию «Спорт-Экспресс» рассказала врач общей практики, гериатр, гастроэнтеролог Елена Павлова.

Сухой воздух приводит к пересыханию и трещинам слизистых горла и носа, что, в свою очередь, снижает защиту от ОРВИ, это чревато синуситами и тонзиллитом. На коже из-за сухого воздуха могут возникнуть раздражения, шелушения и дерматит. Также в помещениях с сухим воздухом повышается утомляемость, чаще возникают синдром сухого глаза, головные боли, нарушения сна, усугубляется течение аллергии и простуд.

Рекомендуемый нормами СанПиН и ВОЗ уровень влажности составляет 40-60 процентов. Измерить его можно с помощью гигрометра. В спальне он должен составлять 40-50 процентов, отмечает доктор. Именно нормальный уровень влажности делает сон глубоким и комфортным, при более высоких показателях вероятно появление отеков. На кухне допустимый диапазон ограничен 45-60 процентами, для удаления излишков в помещении должна быть организована хорошая вентиляция. В детской влажность воздуха должна поддерживаться на уровне 50-60 процентов — ребенок особенно чувствителен к сухому воздуху в помещении, пояснила Павлова.

Повысить влажность в квартире поможет увлажнитель. Наибольшей популярностью пользуются ультразвуковые модели — они тихие и создают эффект видимого «тумана». Паровые увлажнители работают по принципу чайника, из-за чего неэкономно расходуется электричество, а приборы могут быть опасны для детей. Самыми безопасными и гигиеничными считаются увлажнители с холодным испарением — они прогоняют воздух через влажные диски. Такие модели не потребляют много энергии и не создают белого налета. В увлажнитель стоит заливать только воду, прошедшую фильтрацию, кипячение или дистилляцию, иначе соль может оставить налет на мебели и в легких, предупреждает врач.

Также воздух в квартире можно увлажнить за счет растений, которые требуют частого опрыскивания. Воздух будет напитываться влагой благодаря воде, испаряемой с поверхности листьев. В помещении можно поставить фикус, гибискус или папоротник. Эффект от такого способа, правда, будет минимален, обращает внимание Павлова. Кроме того, по квартире можно развесить мокрые полотенца, расставить емкости с водой, к примеру, на подоконниках над батареями. Некоторые квартировладельцы с этой целью покупают аквариум или комнатный фонтан.

Излишнюю сырость в квартире можно устранить с помощью осушителя. Однако если на стенах начали появляться разводы, одного прибора будет недостаточно — необходимо обращаться в управляющую компанию для замены межпанельного утеплителя и дополнительной гидроизоляции швов.