Россиянам посоветовали осушить квартиру

Строительный эксперт Васильев: Устранить влажность в квартире можно осушителем

Для устранения сырости в квартире рекомендуется использовать осушитель воздуха. Таким советом c NEWS.ru поделился строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Он отметил, что равномерный обогрев помещения предотвращает появление конденсата. Однако осушитель не сможет справиться с более сложными ситуациями — например, когда на стенах начали появляться разводы. Это сигнализирует о серьезной проблеме, когда необходимо требовать от управляющей компании (УК) замену межпанельного утеплителя и дополнительную гидроизоляцию швов. Такие работы должны выполнять промышленные альпинисты, что делает ремонт довольно затратным. Для полного решения проблемы следует утеплить фасад и улучшить вентиляцию, например, установив тепловую пушку или осушитель воздуха.

Он также обратил внимание на важность расположения квартиры: угловые квартиры прогреваются хуже и накапливают влагу, а на нижних этажах сырость может проникать из подвала из-за нарушенного гидроизоляционного слоя. В таком случае необходимо уложить рулонную гидроизоляцию на пол и обработать нижнюю часть стен специальной мастикой.

В появлении влаги под крышей часто виноваты трещины в межпанельных швах, отсутствие утепления или протекающая крыша. Васильев рекомендует обратиться в управляющую компанию для проверки и ремонта при необходимости.

