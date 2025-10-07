Россиян призвали срочно намазать двери вазелином

Строительный эксперт Васильев: Скрипучие двери и замки можно смазать вазелином

Скрипучие двери и замки можно легко отремонтировать самостоятельно, используя доступные средства. Этим советом в разговоре с News.ru поделился генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

Неприятные звуки появляются из-за загрязнений и ржавчины, которые со временем накапливаются в механизмах, объяснил специалист. Если дверь начала скрипеть, стоит взять в руки спрей-смазку, например, WD-40 или графитовую смазку в баллончике, желательно с узким носиком для труднодоступных мест. Также подойдут технический вазелин, солидол, литол или машинное масло, однако у них более густая консистенция и для нанесения потребуется шприц или ватная палочка.

Для эффективного устранения скрипа важно обработать все подвижные части механизма. Строительный эксперт добавил, что использовать подсолнечное масло для этих целей нежелательно, поскольку оно не обладает необходимыми свойствами: быстро загустевает, образует липкую пленку и не защищает металл от коррозии.

Чтобы смазать дверные петли, нужно снять декоративные накладки с помощью отвертки, нанести смазку на все подвижные части и убрать излишки тряпочкой. Для замка рекомендуется нанести смазку на ключ и несколько раз повернуть его в замке, чтобы смазка проникла внутрь всех механизмов.

Ранее Федор Васильев раскрыл россиянам способ сэкономить на ремонте жилья. Так, лучше всего закупать стройматериалы поздней осенью или зимой — в этот период магазины часто предоставляют скидки.