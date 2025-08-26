Россиянам назвали способ сэкономить на ремонте

Строительный эксперт Васильев: Зимой строймагазины делают скидки на материалы

Если нанять рабочих для ремонта в межсезонье, он обойдется значительно дешевле. Способ сэкономить на нем россиянам назвал генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в разговоре с News.ru.

Строительный эксперт объяснил, что в межсезонье у подрядчиков меньше заказов, поэтому они готовы снижать цены на свои услуги. «Зимой, кроме новогодних праздников, и поздней осенью цены на ремонтные работы обычно ниже на 20–30 процентов. (...) Например, штукатурные работы в ноябре могут обойтись дешевле, чем летом, когда у строителей много клиентов», — поделился информацией специалист. Он добавил, что зимой строймагазины, как правило, делают скидки на материалы.

