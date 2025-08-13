Россиянам раскрыли самый простой способ вернуть часть трат на ремонт

Эксперт Васильев: Вернуть часть средств после ремонта можно, продав материалы

Вернуть часть средств после ремонта можно за счет продажи ненужных стройматериалов и демонтированных элементов. Самый простой способ компенсировать расходы раскрыл россиянам генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, этот подход не только поможет сэкономить, но и поможет решить проблему с утилизацией отходов. Продать, по словам Васильева, можно ненужные двери, окна, сантехнику и даже старую плитку. То же самое стоит сделать с остатками новых стройматериалов — они могут пригодиться тем, кто только начал ремонт.

«Например, чугунную ванну или металлические трубы охотно покупают в пунктах приема металла, а старые деревянные двери могут пригодиться кому-то для дачи. Это не только принесет вам дополнительный доход, но и избавит от необходимости вывозить мусор», — пояснил специалист.

Васильев добавил, что дополнительно можно сэкономить при ремонте, если договориться с рабочими о частичной оплате. «Никогда не давайте всю сумму заранее — лучше платить поэтапно по факту выполнения работ. Материалы стоит оплачивать отдельно от работы, и все условия лучше зафиксировать в договоре», — пояснил эксперт.

Ранее россиянам назвали способ бесплатно получить материалы для ремонта. По словам экспертов, строймагазины часто раздают бесплатные образцы плитки, ламината и краски, которые можно использовать для мелких переделок интерьера либо декоративных проектов.