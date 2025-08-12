Экономика
20:27, 12 августа 2025

Россиянам назвали способ бесплатно получить стройматериалы для ремонта

Строительный эксперт Васильев: В строймагазинах часто раздают плитку бесплатно
Полина Кислицына (Редактор)

Строймагазины часто раздают бесплатные образцы плитки, ламината и краски, которые можно использовать для мелкого ремонта либо декоративных проектов. Способ получить их россиянам назвал генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, многие строительные компании и мебельные фабрики также готовы почти бесплатно отдать остатки материалов, не подошедших для их проектов, таких как обрезки ламината, куски гипсокартона, остатки керамической плитки или даже маленькие партии краски. Подобные остатки и пробники, отметил он, удастся применить в мелком ремонте или декоре. «Пробниками краски можно покрасить двери в гардеробной или сделать акцентную стену. Образцы плитки отлично подойдут для фартука на кухне или декоративных вставок», — поделился информацией Васильев.

Специалист рассказал, что предложения о бесплатных образцах нужно искать на местных форумах строителей или в группах в соцсетях. Еще один вариант получить такие стройматериалы — напрямую обзвонить ближайшие производства. Васильев уточнил, что компании зачастую сами рады избавиться от излишков, чтобы не тратить время и усилия на их утилизацию.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов предупредил дачников о запрете на выброс строительного мусора с участка вместе с ТКО. В противном случае, добавил он, можно получить штраф.

