Влияние скандала с «кошельком» Зеленского на власти Украины объяснили мемами

«РБК-Украина»: Последствия скандала с Миндичем зависят от его мемности
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Последствия скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, зависят от его мемности в украинском политическом поле. Об этом сообщил неназванный опытный политик на Украине в интервью «РБК-Украина».

«Последнее — куда более важный политический фактор, чем может показаться. Эффект и последствия любого политико-коррупционного скандала во многом как раз определяется его меметичностью», — рассказал собеседник.

В материале также отмечается, что «пленки Миндича» раскручивались все больше и больше в медиаполе, цитаты из него разобрали на мемы, а сами видео залетели в тренды в социальных сетях.

10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками к Тимуру Миндичу. Предприниматель покинул дом несколькими часами ранее. После этого Владимир Зеленский заявил о необходимости отставки министра энергетики Светланы Гринчук и ее предшественника, Германа Галущенко, из-за участия в коррупционных схемах.

