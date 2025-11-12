Зеленский высказался о замешанных в коррупционном скандале министрах

Зеленский: Галущенко и Гринчук должны быть уволены с постов министров

Министр энергетики Светлана Гринчук и ее предшественник, отстраненный от должности министр юстиции Украины Герман Галущенко должны быть уволены со своих постов из-за участия в коррупционных схемах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности — оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров», — написал он.

Он также попросил депутатов Верховной Рады поддержать отставку Галущенко и Гринчук. Кроме того, по его словам, также планируется решение по санкциям Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении «двух людей», фигурирующих в деле Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.

10 ноября НАБУ обвинило предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Гринчук и Галущенко также фигурируют в деле.

Кроме того, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) также заявили о причастности Зеленского к делу. По данным государственного обвинителя, Зеленский контактировал по вопросам энергетики с Миндичем, а также звонил по этому поводу Галущенко.