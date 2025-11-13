Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана

Зеленский подписал санкции против своего «кошелька» Миндича и Цукермана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» украинского лидера и его финансиста Александра Цукермана. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обратил внимание, что Кабинет министров просил ввести санкции против Миндича и Цукермана на 10 лет, но Зеленский решил ограничиться тремся годами.

Помимо этого, как отмечает издание «Страна.ua», санкции не включают в себя запрет на въезд и отказ в предоставлении и отмене виз, не подразумевают аннулирование официальных визитов, заседаний и переговоров, не запрещают заключения договоров и сделок и не прекращают культурных обменов, научного сотрудничества и образовательных и спортивных контактов.

Ранее немецкое издание Junge Welt сообщило, что дело о коррупции в кругу приближенных Владимира Зеленского нацелено не на его друзей, а на него самого. Авторы подчеркнули, что украинский лидер потерял дар речи и впервые за долгое время не записал вечернее обращение в формате видео.