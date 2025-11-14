Раскрыта главная причина угроз Трампа вторгнуться в Нигерию

Американист Дубравский: Трамп работает на внутреннюю аудиторию, угрожая Нигерии

Президент США Дональд Трамп, угрожая применить силу против террористов в Нигерии, работает на внутреннюю аудиторию и пытается мобилизовать консервативный электорат, поддержку которого частично утратил в последние несколько месяцев. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.

По его словам, консервативные американцы сейчас внимательно следят за событиями в Нигерии, где уже больше 10 лет продолжается массовое уничтожение христиан. Учитывая это обстоятельство, Трамп стремится выстроить образ защитника христианского мира, чтобы привлечь на сторону Республиканской партии больше избирателей.

«Причем делает это сознательно, потому что на фоне проблем в экономике из-за протекционистских тарифов его рейтинги значительно снизились», — пояснил Дубравский.

Он описал сложившуюся в США ситуацию как историю борьбы «холодильника против телевизора». Как считает аналитик, сейчас Трамп, очевидно, апеллирует к «телевизору». Пытается переключить внимание с внутренних проблем на происходящее за рубежом.

«Его любимое оружие — информационный шторм, которое он применяет в таких ситуациях не впервые», — заключил американист.

Формально управляемая светским правительством, на территории Нигерии больше 10 лет происходят столкновения между общинами земледельцев и скотоводов. Первые, как правило, жители южных регионов страны, исповедуют христианство. Вторые, население северных областей, — ислам.

Там же — на севере Нигерии — до сих пор существуют районы, подконтрольные международным террористическим группировкам, например, присягнувшая ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация). Именно на эти районы приходится большая часть пострадавших — это тысячи христианских жизней ежегодно.

31 октября администрация Трампа обвинила власти африканской республики в пособничестве этим убийствам. Она внесла Нигерию в список стран, которые «вызывают особую озабоченность» из-за нарушения свободы вероисповедания. А уже 2 ноября президент США поручил Пентагону подготовиться к возможному вторжению в Нигерию, если правительство этой страны не сможет остановить геноцид.