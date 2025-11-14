Экономика
19:32, 14 ноября 2025

Россиянам раскрыли секреты борьбы с плесенью

Орехов: Появление плесени в квартире можно предотвратить
Александра Качан (Редактор)

Фото: ja-aljona / Shutterstock / Fotodom

Выполнив ряд действий, можно предотвратить появление плесени в квартире. Секреты по борьбе с популярной проблемой раскрыл эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании «НАТЭК» Алексей Орехов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Орехова, начать стоит со стен. Если квартира находится в панельном доме, перед отделкой следует тщательно герметизировать, обработать антисептическим составом и зашпаклевать влагостойкими смесями межпанельные швы. Поверхность под покраску или обои нужно обязательно загрунтовать составом с противогрибковыми добавками, а на цементные или кирпичные стены нанести известковую штукатурку. «Щелочная среда не дает споре развиваться. Если стены холодные, стоит продумать утепление изнутри, но только с пароизоляцией, иначе влага будет скапливаться под утеплителем», — рассказал эксперт.

Он также посоветовал провести гидроизоляцию в ванной и на кухне, обработав углы, стыки и примыкания к полу герметиком. Особое внимание следует уделить местам за ванной и раковиной. Кроме того, плесень чаще всего появляется в углах комнат, где проходит холодная наружная стена, и за мебелью, придвинутой вплотную к этой стене. Чтобы избежать проблем, мебель лучше размещать вдоль внутренних стен.

«Если кухня маленькая, можно хотя бы немного отодвинуть шкафы или поставить их на ножках, чтобы воздух проходил под ними», — рекомендовал Орехов. Он добавил, что в помещениях необходимо поддерживать нормальный уровень влажности. При включенном отоплении стоит проветривать несколько раз в день.

«В ванной после водных процедур стоит оставлять дверь приоткрытой, а вентилятор включенным на некоторое время. Не стоит сушить белье в жилых комнатах без открытого окна. На кухне вытяжка должна включаться при каждом приготовлении пищи. При этом нельзя допускать охлаждения стен ниже температуры точки росы: в углах и на потолке сразу появится конденсат, а затем и плесень», — заключил эксперт.

Ранее кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила, что при загрязнении кухонная вытяжка может представлять угрозу для здоровья.

