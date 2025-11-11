Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:52, 11 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности кухонной вытяжки

Ученая Золотарева: Грязная кухонная вытяжка представляет опасность
Александра Качан (Редактор)

Фото: ronstik / Shutterstock / Fotodom

При загрязнении кухонная вытяжка может представлять угрозу для здоровья. Об этом россиян предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, внутренние поверхности вытяжки, в том числе вентилятор и фильтры, со временем покрываются плотным слоем жира, который является идеальной питательной средой широкого спектра микроорганизмов. В жире могут поселиться плесень, вызывающая аллергию и приступы астмы, а также бактерии — при включении вентиляции они попадают в пищу на плите, что может привести к кишечным расстройствам.

Жировая пленка также снижает производительность вытяжки, увеличивая нагрузку на двигатель и способствуя его преждевременному выходу из строя. Чтобы этого избежать, Золотарева рекомендовала регулярно очищать вытяжку от жира с помощью специальных средств.

«Современные щелочные очистители на основе композиции ПАВ и комплексообразователей позволяют расщепить полимеризованный жир без механического абразивного воздействия. Для поддержания удовлетворительного санитарно-технического состояния достаточно проводить обработку с периодичностью один раз в три-четыре недели в зависимости от интенсивности эксплуатации», — рассказала эксперт.

Ранее россиянам назвали неочевидные источники неприятных запахов в квартире. В том числе причиной может быть неисправный гидрозатвор в сифоне.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали два региона России на удалении тысячи километров от границы с Украиной

    В Подмосковье построили вип-ЖК для белок

    В Раде заявили о преувеличении важности двух регионов

    Раскрыты дата и место похорон Владимира Симонова

    Политик из Германии отказался видеть угрозу в лице России

    Военный высказался о сроках перехода Красноармейска под контроль России

    Правоохранители разберутся в обрушении на машины горнолыжного комплекса в Подмосковье

    Туристы сорвались со склона в ущелье в российском регионе

    Валя Карнавал показала внешность на детском фото

    Собчак ответила на слух о возможности переезда в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости