Россиян предупредили об опасности кухонной вытяжки

Ученая Золотарева: Грязная кухонная вытяжка представляет опасность

При загрязнении кухонная вытяжка может представлять угрозу для здоровья. Об этом россиян предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, внутренние поверхности вытяжки, в том числе вентилятор и фильтры, со временем покрываются плотным слоем жира, который является идеальной питательной средой широкого спектра микроорганизмов. В жире могут поселиться плесень, вызывающая аллергию и приступы астмы, а также бактерии — при включении вентиляции они попадают в пищу на плите, что может привести к кишечным расстройствам.

Жировая пленка также снижает производительность вытяжки, увеличивая нагрузку на двигатель и способствуя его преждевременному выходу из строя. Чтобы этого избежать, Золотарева рекомендовала регулярно очищать вытяжку от жира с помощью специальных средств.

«Современные щелочные очистители на основе композиции ПАВ и комплексообразователей позволяют расщепить полимеризованный жир без механического абразивного воздействия. Для поддержания удовлетворительного санитарно-технического состояния достаточно проводить обработку с периодичностью один раз в три-четыре недели в зависимости от интенсивности эксплуатации», — рассказала эксперт.

