16:43, 14 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин удушил беременную сожительницу

В Краснодарском крае мужчина убил беременную сожительницу
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Краснодарском крае 24-летнего местного жителя обвинили в расправе над беременной сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 8 ноября мужчина поссорился с подругой в квартире на улице Нестеренко в станице Каневская. Причиной стал конфликт из-за запрещенных веществ. Тогда обвиняемый в состоянии наркотического опьянения удушил беременную женщину ремнем. Затем он вызвал полицейских и заявил, что нашел подругу без признаков жизни, когда вернулся домой. Однако правоохранители вскрыли его ложь.

Возбуждено дело по статье о расправе. Россиянин уже признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что в Свердловской области суд вынес приговор 35-летней женщине, расправившейся с мужем, чтобы заступиться за сына.

