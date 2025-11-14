Россиянин удушил беременную сожительницу

В Краснодарском крае мужчина убил беременную сожительницу

В Краснодарском крае 24-летнего местного жителя обвинили в расправе над беременной сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 8 ноября мужчина поссорился с подругой в квартире на улице Нестеренко в станице Каневская. Причиной стал конфликт из-за запрещенных веществ. Тогда обвиняемый в состоянии наркотического опьянения удушил беременную женщину ремнем. Затем он вызвал полицейских и заявил, что нашел подругу без признаков жизни, когда вернулся домой. Однако правоохранители вскрыли его ложь.

Возбуждено дело по статье о расправе. Россиянин уже признал вину и раскаялся.

