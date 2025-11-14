Россиянка случайно заколола мужа ножом ради спасения сына

На Урале вынесли приговор женщине, расправившейся с мужем ради спасения сына

В Свердловской области суд вынес приговор 35-летней женщине, расправившейся с мужем, чтобы заступиться за сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По данным ведомства, в июле 2025 года пьяный супруг женщины избил ее сына по голове и угрожал ему расправой. Осужденная хотела защитить мальчика: она схватила нож и трижды ударила мужа в спину. Он не выжил.

Во время заседания россиянка полностью признала вину и раскаялась. Она принесла извинения сестре потерпевшего. Та простила и попросила суд не применять строгого наказания. В итоге женщину признали виновной по части 1 статьи 108 («Убийство при превышении пределов необходимой обороны») УК РФ и назначил ей ограничение свободы на год.

