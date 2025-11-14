Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:55, 14 ноября 2025Силовые структуры

Россиянка случайно заколола мужа ножом ради спасения сына

На Урале вынесли приговор женщине, расправившейся с мужем ради спасения сына
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

В Свердловской области суд вынес приговор 35-летней женщине, расправившейся с мужем, чтобы заступиться за сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По данным ведомства, в июле 2025 года пьяный супруг женщины избил ее сына по голове и угрожал ему расправой. Осужденная хотела защитить мальчика: она схватила нож и трижды ударила мужа в спину. Он не выжил.

Во время заседания россиянка полностью признала вину и раскаялась. Она принесла извинения сестре потерпевшего. Та простила и попросила суд не применять строгого наказания. В итоге женщину признали виновной по части 1 статьи 108 («Убийство при превышении пределов необходимой обороны») УК РФ и назначил ей ограничение свободы на год.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге суд арестовал директора магазина, расправившегося со своей сотрудницей и напавшего еще на двух человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

    Галкину грозит до трех лет тюрьмы в Израиле. Что он сделал?

    Стало известно о планах Трампа депортировать украинцев на родину

    Турция усложнила жизнь российским перевозчикам грузов

    Жить в Таиланде месяцами станет сложнее

    В России создали «уничтожителя» украинской «Бабы-ягы»

    Захарова назвала задачу Зеленского

    47-градусные морозы пришли в российский регион

    Стало известно о готовящихся провокациях Киева в Европе

    Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости