13:07, 14 ноября 2025

В Кремле высказались о помощи КНДР в Курской области

Песков: Россия не забудет помощи КНДР в работе по разминированию Курской области
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Vladimir Andreev / URA.RU / Globallookpress.com

Россия никогда не забудет помощи КНДР в опасной и сложной работе по разминированию Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы признательны и благодарны нашим друзьям из Корейской Народно-Демократической Республики за самоотверженную, героическую помощь», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что военнослужащие северокорейской армии снова прибыли в Курскую область. По данным военкора Александра Коца, в приграничных землях оказались саперы из инженерных войск, перед ними стоит задача по разминированию территории. Перед тем как приступить к работе, бойцы прошли доподготовку на российских полигонах, где ознакомились с натовскими типами боеприпасов.

