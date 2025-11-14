Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 14 ноября 2025Бывший СССР

В Раде показали украинскую ракету во дворе жилого дома

Нардеп Рады Фиденко опубликовал фото ракеты Patriot во дворе жилого дома
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Украины Фиденко опубликовал фото стоящей на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты системы Patriot во дворе жилого дома. Его слова передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фото поврежденного оружия на земле на пешеходной дорожке.

«Противовоздушная ракета может упасть где угодно (...) Похоже, Петриот», — приводит издание слова украинского парламентария.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский экстренно отправится в Грецию, чтобы попросить у властей этой страны-члена Североатлантического альянса (НАТО) системы Patriot. Кроме того, он надеется договориться о поставках истребителей Mirage 2000-5Mk2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

    Галкину грозит до трех лет тюрьмы в Израиле. Что он сделал?

    Стало известно о планах Трампа депортировать украинцев на родину

    Турция усложнила жизнь российским перевозчикам грузов

    Жить в Таиланде месяцами станет сложнее

    В России создали «уничтожителя» украинской «Бабы-ягы»

    Захарова назвала задачу Зеленского

    47-градусные морозы пришли в российский регион

    Стало известно о готовящихся провокациях Киева в Европе

    Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости