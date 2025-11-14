В Раде показали украинскую ракету во дворе жилого дома

Народный депутат Верховной Рады Украины Фиденко опубликовал фото стоящей на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты системы Patriot во дворе жилого дома. Его слова передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Он опубликовал фото поврежденного оружия на земле на пешеходной дорожке.
«Противовоздушная ракета может упасть где угодно (...) Похоже, Петриот», — приводит издание слова украинского парламентария.
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский экстренно отправится в Грецию, чтобы попросить у властей этой страны-члена Североатлантического альянса (НАТО) системы Patriot. Кроме того, он надеется договориться о поставках истребителей Mirage 2000-5Mk2.