В Раде показали украинскую ракету во дворе жилого дома

Нардеп Рады Фиденко опубликовал фото ракеты Patriot во дворе жилого дома

Народный депутат Верховной Рады Украины Фиденко опубликовал фото стоящей на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты системы Patriot во дворе жилого дома. Его слова передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фото поврежденного оружия на земле на пешеходной дорожке.

«Противовоздушная ракета может упасть где угодно (...) Похоже, Петриот», — приводит издание слова украинского парламентария.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский экстренно отправится в Грецию, чтобы попросить у властей этой страны-члена Североатлантического альянса (НАТО) системы Patriot. Кроме того, он надеется договориться о поставках истребителей Mirage 2000-5Mk2.