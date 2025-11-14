Визы в Египет подорожают в два раза после Нового года

Al Khaleej: Стоимость египетской визы в 2026 году составит 3,6 тысячи рублей

Власти Египта одобрили законопроект о повышение платы за услуги МИД, в результате которых туристические визы подорожают в два раза после Нового года. Об этом сообщила газета Al Khaleej.

Цель проекта перераспределить доходы и направить деньги от туристических сборов на развитие и модернизацию зданий и территорий египетских дипломатических представительств, посольств и консульств за рубежом. Это позволит снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет. На данный момент стоимость египетской визы составляет 25 долларов (2 тысячи рублей), однако после принятия законопроекта плата составит 45 долларов (3,6 тысячи рублей).

Представители туриндустрии обратилась к правительству с призывом отменить решение по повышению сборов. Глава Федерации туристических палат Египта Хоссам Эль-Шаер подчеркнул, что стоимость поездки в страну в настоящее время примерно на 120 долларов (9,7 тысячи рублей) выше, чем у ближайших конкурентов, из-за визовых сборов, стоимости авиатоплива и наземного обслуживания в аэропорту. Дальнейшее повышение налога увеличит разрыв между другими странами Ближнего Востока и Египтом, что приведет к снижению турпотока. Окончательное решение по законопроекту примет египетский парламент.

Ранее стало известно, что в США ограничат выдачу виз туристам с ожирением. Также всем дипломатическим представительствам страны рекомендовано отказывать в выдаче документов на въезд людям, имеющим хронические заболевания.