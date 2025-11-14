В США ограничат выдачу виз туристам с ожирением

Белый дом: Лица с хроническими заболеваниями могут стать бременем для США

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила информацию об ограничениях в выдаче виз для туристов с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями. Ее слова приводит Politico.

«В течение 100 лет политика Государственного департамента включала в себя полномочия отказывать тем заявителям на визу, которые могут стать финансовым бременем для налогоплательщиков [США], а также желающим получить государственную медицинскую помощь в Соединенных Штатах, что может истощить ресурсы здравоохранения», — заявила она.

Келли также добавила, что в настоящее время администрация президента США Дональда Трампа «наконец-то полностью поддерживает эту политику и ставит американцев на первое место». Поясняется, что новые рекомендации являются относительно строгой интерпретацией правила общественного обвинения правительства США. Согласно ему въезд в страну запрещается лицам, которым впоследствии может потребоваться государственная помощь.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Госдепартамент США направил всем дипломатическим представительствам страны распоряжение учитывать при одобрении виз состояние здоровья заявителя, в частности наличие хронических заболеваний. Таким образом, лицам с подобными проблемами со здоровьем может быть отказано во въезде в страну.