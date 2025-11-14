Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:29, 14 ноября 2025Путешествия

В США ограничат выдачу виз туристам с ожирением

Белый дом: Лица с хроническими заболеваниями могут стать бременем для США
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила информацию об ограничениях в выдаче виз для туристов с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями. Ее слова приводит Politico.

«В течение 100 лет политика Государственного департамента включала в себя полномочия отказывать тем заявителям на визу, которые могут стать финансовым бременем для налогоплательщиков [США], а также желающим получить государственную медицинскую помощь в Соединенных Штатах, что может истощить ресурсы здравоохранения», — заявила она.

Материалы по теме:
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
23 июня 2025
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
23 июня 2025

Келли также добавила, что в настоящее время администрация президента США Дональда Трампа «наконец-то полностью поддерживает эту политику и ставит американцев на первое место». Поясняется, что новые рекомендации являются относительно строгой интерпретацией правила общественного обвинения правительства США. Согласно ему въезд в страну запрещается лицам, которым впоследствии может потребоваться государственная помощь.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Госдепартамент США направил всем дипломатическим представительствам страны распоряжение учитывать при одобрении виз состояние здоровья заявителя, в частности наличие хронических заболеваний. Таким образом, лицам с подобными проблемами со здоровьем может быть отказано во въезде в страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пройдут ускоренное обучение и будут служить». В России планируют призвать несколько тысяч резервистов. Куда их направят?

    Выявлен неожиданный фактор ускорения биологического старения

    Появились подробности о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

    Коррупция на Украине возмутила Евросоюз

    Армия России полностью заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    В России высказались о предотвращении теракта против одного из высших должностных лиц

    Набиуллина назвала слишком медленным повышение ключевой ставки

    Два брата-близнеца нашли друг друга на СВО

    Появились детали допроса устроившего поджог в крупнейшем торговом центре Москвы

    ФСБ задержала нападавших под видом полицейских на россиян мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости