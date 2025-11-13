Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:38, 13 ноября 2025Путешествия

Туристам с хроническими заболеваниями будут отказывать в визах в США

WP: Ожирение, рак и диабет станут основанием для отказа в визах в США
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Popartic / Shutterstock / Fotodom

Туристам с хроническими заболеваниями будут отказывать в визах в США. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документ Госдепа Соединенных Штатов.

Уточняется, что соответствующее распоряжение было направлено администрацией президента США Дональда Трампа всем дипломатическим представительствам страны. «Вы должны учитывать состояние здоровья заявителя. Некоторые медицинские состояния, включая, но не ограничиваясь ими, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, рак, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов», — говорится в документе.

Материалы по теме:
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
23 июня 2025
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
23 июня 2025

Кроме того, в постановлении говорилось, что профильные ведомства должны проверять наличие средств у заявителей на оплату лечения при возникновении такой необходимости.

Ранее МИД РФ предупредил россиян о рисках, связанных с поездками в США в ближайшее время. По информации ведомства, россиян, прежде всего женщин, начали задерживать по обвинению в том, что они якобы похитили собственных детей, рожденных в браках с американцами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

    Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

    На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

    Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

    Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

    Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

    Самолет Мадуро направился в сторону Кубы

    В российском городе организовали крупную сеть борделей

    Франция выделит миллиарды евро на оборону в космосе

    Врач оценила опасность курицы с антибиотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости