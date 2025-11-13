Туристам с хроническими заболеваниями будут отказывать в визах в США

WP: Ожирение, рак и диабет станут основанием для отказа в визах в США

Туристам с хроническими заболеваниями будут отказывать в визах в США. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документ Госдепа Соединенных Штатов.

Уточняется, что соответствующее распоряжение было направлено администрацией президента США Дональда Трампа всем дипломатическим представительствам страны. «Вы должны учитывать состояние здоровья заявителя. Некоторые медицинские состояния, включая, но не ограничиваясь ими, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, рак, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов», — говорится в документе.

Кроме того, в постановлении говорилось, что профильные ведомства должны проверять наличие средств у заявителей на оплату лечения при возникновении такой необходимости.

Ранее МИД РФ предупредил россиян о рисках, связанных с поездками в США в ближайшее время. По информации ведомства, россиян, прежде всего женщин, начали задерживать по обвинению в том, что они якобы похитили собственных детей, рожденных в браках с американцами.