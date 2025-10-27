Россиян предупредили о рисках поездок в США

МИД рекомендовал россиянам взвешивать все риски при планировании поездок в США

Российских граждан предупредили о рисках, связанных с поездками в США в ближайшее время. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ 27 октября.

По информации министерства, россиян, прежде всего женщин, начали задерживать по обвинению в том, что они якобы похитили собственных детей, рожденных в браках с американцами. Соотечественников призвали быть осторожными, а лучше и вовсе отказаться пока что от поездок в США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новые визовые правила США в отношении россиян. Дипломат подчеркнула, что решение президента США Дональда Трампа об ужесточении выдачи виз является дискриминационным для жителей России.