Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:05, 10 октября 2025Путешествия

Захарова отреагировала на ужесточение визовых правил США для россиян

Представитель МИД РФ Захарова осудила политику Трампа по ужесточению выдачи виз
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Taiga / Shutterstock / Fotodom

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новые визовые правила США в отношении россиян. Своим мнением спикер поделилась в интервью с kp.ru.

Дипломат подчеркнула, что решение президента США Дональда Трампа об ужесточении выдачи виз является дискриминационным для жителей России. Так, гражданам РФ для поездки в США придется оформлять документы на въезд в американских консульствах, расположенных в Польше и Казахстане.

При этом для посещения Варшавы россиянам также необходимо оформить отдельную визу. «Едва ли подобный шаг можно квалифицировать как укладывающийся в логику давно назревшего восстановления межчеловеческих связей между нашими странами», — осудила такую политику дипломат.

Материалы по теме:
Посольство США перестанет выдавать визы россиянам. Американские дипломаты объяснили свое решение российскими санкциями
Посольство США перестанет выдавать визы россиянам.Американские дипломаты объяснили свое решение российскими санкциями
30 апреля 2021
Россия ввела санкции против США Черный список американских чиновников и высылка дипломатов — чем Москва ответила Вашингтону
Россия ввела санкции против СШАЧерный список американских чиновников и высылка дипломатов — чем Москва ответила Вашингтону
16 апреля 2021

На данный момент Москва анализирует последствия принятых администрацией президента Соединенных Штатов решений. Уточняется, что с российской стороны проблем с выдачей допуска на посещение американцам нет. «Они также по-прежнему могут рассчитывать на получение въездных виз, причем порой в течение 2-3 дней», — добавила Захарова.

Ранее США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан. Госдеп США разрешил россиянам получать разрешение на въезд только в Астане и Варшаве. Также США ввели новый денежный сбор за участие в лотерее грин-карт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

    В России упростят продажу алкоголя

    Уничтожение замаскированных боевых машин у границы с Россией сняли на видео

    Москвичка обратилась к ясновидящей и лишилась работы, личной жизни и жилья

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

    Жена актера Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

    Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

    Военный рассказал о новом гибриде ракеты и бомбы ВКС России

    Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости