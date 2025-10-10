Захарова отреагировала на ужесточение визовых правил США для россиян

Представитель МИД РФ Захарова осудила политику Трампа по ужесточению выдачи виз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новые визовые правила США в отношении россиян. Своим мнением спикер поделилась в интервью с kp.ru.

Дипломат подчеркнула, что решение президента США Дональда Трампа об ужесточении выдачи виз является дискриминационным для жителей России. Так, гражданам РФ для поездки в США придется оформлять документы на въезд в американских консульствах, расположенных в Польше и Казахстане.

При этом для посещения Варшавы россиянам также необходимо оформить отдельную визу. «Едва ли подобный шаг можно квалифицировать как укладывающийся в логику давно назревшего восстановления межчеловеческих связей между нашими странами», — осудила такую политику дипломат.

На данный момент Москва анализирует последствия принятых администрацией президента Соединенных Штатов решений. Уточняется, что с российской стороны проблем с выдачей допуска на посещение американцам нет. «Они также по-прежнему могут рассчитывать на получение въездных виз, причем порой в течение 2-3 дней», — добавила Захарова.

Ранее США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан. Госдеп США разрешил россиянам получать разрешение на въезд только в Астане и Варшаве. Также США ввели новый денежный сбор за участие в лотерее грин-карт.