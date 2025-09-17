Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:21, 17 сентября 2025Путешествия

США ввели новый денежный сбор на участие в лотерее грин-карт

Boundless: США впервые ввели регистрационный сбор на участие в лотерее грин-карт
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: kurgenc / Shutterstock / Fotodom

Желающие поучаствовать в лотерее грин-карт для переезда в США будут вынуждены заплатить новый денежный взнос. Об этом сообщает Boundless.

США впервые ввели электронный регистрационный сбор за участие в розыгрыше Diversity Visa (DV) в размере доллара (83 рубля). До этого претендовать на иммиграционную визу по программе мог каждый заявитель бесплатно. Новая мера начнет действовать с 16 октября 2025 года непосредственно перед периодом подачи заявлений на выдачу грин-карт 2027 года.

Материалы по теме:
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году?Список стран, открытых для россиян
20 января 2025
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025

По сообщению Госдепартамента Соединенных Штатов, введенная мера принесет около 25 миллионов долларов (2 миллиарда рублей) ежегодного дохода на покрытие операционных расходов программы DV, включая модернизацию системы, улучшение сбора данных и проверки безопасности. Данная плата также поможет сократить случаи мошенничества, отбивая желание у аферистов подавать несколько поддельных заявок.

При этом новая пошлина не входит в регистрационный взнос в размере 330 долларов (27,4 тысячи рублей) для победителей. Уточняется, что финансовая система может вызвать трудности для претендентов из тех стран, в которых оплата электронным платежом, принимаемым в правительстве США, недоступна. При этом с 2026 года стоимость неиммиграционных виз в эту страну вырастет с 185 долларов (15,3 тысячи рублей) до 435 долларов (36,1 тысячи рублей) из-за нового сбора «Visa Integrity Fee» в размере 250 долларов (20,7 тысячи рублей).

Ранее переехавший в Америку россиянин назвал темную сторону жизни в этой стране. Мужчина рассказал, что в США вполне можно выживать и на пособия, но это может привести к прискорбным последствиям.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «ЕС закрыл глаза на страшную катастрофу». Европарламент проголосует за отставку фон дер Ляйен. Уйдет ли она со своего поста?

    Россиянам пообещали заморозки

    В зоне СВО заметили танк с «мангалом судного дня»

    Евросоюз надавит на Китай и Индию в рамках санкций против России

    В российской школе на ученицу обрушился потолок

    В Греции испугались краха туризма после полного запрета на въезд россиян

    Кортеж из полусотни люксовых авто во главе с джипом с инициалами Кадырова сняли на видео

    Новосибирские врачи достали из головы годовалого ребенка восемь личинок

    Артемий Лебедев обвинил Пугачеву в лицемерии

    Военкор рассказал о передаче страной НАТО тяжелой техники «Азову»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости