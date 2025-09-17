США ввели новый денежный сбор на участие в лотерее грин-карт

Boundless: США впервые ввели регистрационный сбор на участие в лотерее грин-карт

Желающие поучаствовать в лотерее грин-карт для переезда в США будут вынуждены заплатить новый денежный взнос. Об этом сообщает Boundless.

США впервые ввели электронный регистрационный сбор за участие в розыгрыше Diversity Visa (DV) в размере доллара (83 рубля). До этого претендовать на иммиграционную визу по программе мог каждый заявитель бесплатно. Новая мера начнет действовать с 16 октября 2025 года непосредственно перед периодом подачи заявлений на выдачу грин-карт 2027 года.

По сообщению Госдепартамента Соединенных Штатов, введенная мера принесет около 25 миллионов долларов (2 миллиарда рублей) ежегодного дохода на покрытие операционных расходов программы DV, включая модернизацию системы, улучшение сбора данных и проверки безопасности. Данная плата также поможет сократить случаи мошенничества, отбивая желание у аферистов подавать несколько поддельных заявок.

При этом новая пошлина не входит в регистрационный взнос в размере 330 долларов (27,4 тысячи рублей) для победителей. Уточняется, что финансовая система может вызвать трудности для претендентов из тех стран, в которых оплата электронным платежом, принимаемым в правительстве США, недоступна. При этом с 2026 года стоимость неиммиграционных виз в эту страну вырастет с 185 долларов (15,3 тысячи рублей) до 435 долларов (36,1 тысячи рублей) из-за нового сбора «Visa Integrity Fee» в размере 250 долларов (20,7 тысячи рублей).

Ранее переехавший в Америку россиянин назвал темную сторону жизни в этой стране. Мужчина рассказал, что в США вполне можно выживать и на пособия, но это может привести к прискорбным последствиям.