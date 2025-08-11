Переехавший в США россиянин назвал темную сторону жизни в этой стране

Переехавший в США россиянин по имени Григорий рассказал, что в США вполне можно выживать и на пособия, но это может привести к прискорбным последствиям. Светлые и темные стороны жизни в этой стране он назвал в интервью для «Ленты.ру».
Первое время россиянин жил в США на доходы своего бизнеса, продолжавшего работать в Татарстане. Однако со временем денег стало не хватать. Григорий решил открыть свою химчистку мебели в Нью-Йорке, но дела шли хуже, чем ему хотелось. Тогда он переехал в город Сакраменто в Калифорнии и стал подрабатывать там курьером. Пока ему не дадут грин-карту, он не может свободно выбирать, где он может работать.
Григорий считает, что зарплаты курьера вполне хватает на комфортную жизнь. Также, по его мнению, в США можно хорошо зарабатывать, если хорошо работать. Однако людей, которым трудолюбие не свойственно, он предупредил об опасности быстро скатиться на социальное дно. «США — ловушка для ленивых людей», — заявил он.
Здесь выдают хорошие пособия безработным, поэтому люди без определенного места жительства фактически ни в чем не нуждаются. Есть пищевые банки, которые бесплатно раздают еду нуждающимся, приюты для бездомных. Благотворительные организации бесплатно дарят на улицах телефоны. Можно просто так получить новенький Samsung
Россиянин добавил, что в южных районах США всегда тепло, поэтому бездомные комфортно чувствуют себя на улице. Также они часто употребляют наркотики, которые притупляют беспокойство и затуманивают разум, из-за чего, как считает Григорий, мотивация выкарабкаться из нищеты пропадает окончательно.
Ранее переехавшая в американский город Сан-Франциско россиянка рассказала, что ее удивило и испугало обилие бездомных в центре города у офиса компании Илона Маска X (бывший Twitter). «Я, честно говоря, не понимаю, как там люди приходят на работу и уходят с нее», — призналась она.