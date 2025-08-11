Переехавший в США россиянин назвал темную сторону жизни в этой стране

Лента.ру: Переехавший в США россиянин назвал страну «ловушкой для ленивых»

Переехавший в США россиянин по имени Григорий рассказал, что в США вполне можно выживать и на пособия, но это может привести к прискорбным последствиям. Светлые и темные стороны жизни в этой стране он назвал в интервью для «Ленты.ру».

Первое время россиянин жил в США на доходы своего бизнеса, продолжавшего работать в Татарстане. Однако со временем денег стало не хватать. Григорий решил открыть свою химчистку мебели в Нью-Йорке, но дела шли хуже, чем ему хотелось. Тогда он переехал в город Сакраменто в Калифорнии и стал подрабатывать там курьером. Пока ему не дадут грин-карту, он не может свободно выбирать, где он может работать.

Григорий считает, что зарплаты курьера вполне хватает на комфортную жизнь. Также, по его мнению, в США можно хорошо зарабатывать, если хорошо работать. Однако людей, которым трудолюбие не свойственно, он предупредил об опасности быстро скатиться на социальное дно. «США — ловушка для ленивых людей», — заявил он.

Здесь выдают хорошие пособия безработным, поэтому люди без определенного места жительства фактически ни в чем не нуждаются. Есть пищевые банки, которые бесплатно раздают еду нуждающимся, приюты для бездомных. Благотворительные организации бесплатно дарят на улицах телефоны. Можно просто так получить новенький Samsung Григорий

Россиянин добавил, что в южных районах США всегда тепло, поэтому бездомные комфортно чувствуют себя на улице. Также они часто употребляют наркотики, которые притупляют беспокойство и затуманивают разум, из-за чего, как считает Григорий, мотивация выкарабкаться из нищеты пропадает окончательно.

