Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:47, 11 августа 2025Из жизниЭксклюзив

Переехавший в США россиянин назвал темную сторону жизни в этой стране

Лента.ру: Переехавший в США россиянин назвал страну «ловушкой для ленивых»
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Jimin Kim / Globallookpress.com

Переехавший в США россиянин по имени Григорий рассказал, что в США вполне можно выживать и на пособия, но это может привести к прискорбным последствиям. Светлые и темные стороны жизни в этой стране он назвал в интервью для «Ленты.ру».

Первое время россиянин жил в США на доходы своего бизнеса, продолжавшего работать в Татарстане. Однако со временем денег стало не хватать. Григорий решил открыть свою химчистку мебели в Нью-Йорке, но дела шли хуже, чем ему хотелось. Тогда он переехал в город Сакраменто в Калифорнии и стал подрабатывать там курьером. Пока ему не дадут грин-карту, он не может свободно выбирать, где он может работать.

Григорий считает, что зарплаты курьера вполне хватает на комфортную жизнь. Также, по его мнению, в США можно хорошо зарабатывать, если хорошо работать. Однако людей, которым трудолюбие не свойственно, он предупредил об опасности быстро скатиться на социальное дно. «США — ловушка для ленивых людей», — заявил он.

Здесь выдают хорошие пособия безработным, поэтому люди без определенного места жительства фактически ни в чем не нуждаются. Есть пищевые банки, которые бесплатно раздают еду нуждающимся, приюты для бездомных. Благотворительные организации бесплатно дарят на улицах телефоны. Можно просто так получить новенький Samsung

Григорий

Россиянин добавил, что в южных районах США всегда тепло, поэтому бездомные комфортно чувствуют себя на улице. Также они часто употребляют наркотики, которые притупляют беспокойство и затуманивают разум, из-за чего, как считает Григорий, мотивация выкарабкаться из нищеты пропадает окончательно.

Материалы по теме:
«От мысли остаться в США меня бросает в дрожь» История россиянина, уехавшего учиться в Йель и мечтающего переехать оттуда
«От мысли остаться в США меня бросает в дрожь»История россиянина, уехавшего учиться в Йель и мечтающего переехать оттуда
23 апреля 2024
«Мы платим за то, что с нами живет собака» История российской семьи, которая перебралась в США
«Мы платим за то, что с нами живет собака»История российской семьи, которая перебралась в США
23 августа 2024
«Когда я тут оказался, то не поверил глазам» Россиянин приехал в США без знания языка и открыл свой бизнес. Чем его поразили Штаты?
«Когда я тут оказался, то не поверил глазам»Россиянин приехал в США без знания языка и открыл свой бизнес. Чем его поразили Штаты?
Сегодня

Ранее переехавшая в американский город Сан-Франциско россиянка рассказала, что ее удивило и испугало обилие бездомных в центре города у офиса компании Илона Маска X (бывший Twitter). «Я, честно говоря, не понимаю, как там люди приходят на работу и уходят с нее», — призналась она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Умер автор романа «Персонаж без роли» Евгений Чижов

    Адвокат объяснил поблажки для обманутых СБУ российских пенсионеров

    Отец младенцев-близнецов из России попался на криминальном заработке

    В России со словами «жизнь каждого под угрозой» вспомнили предсказания Жириновского

    Telegram оштрафовали в России

    Раскрыта стоимость самого дешевого ноутбука Apple

    «Усеяны телами солдат ВСУ». Поля в Сумской области сняли на видео

    Переехавший в США россиянин назвал темную сторону жизни в этой стране

    Дачников призвали срочно сделать ряд вещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости