США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан

Госдеп США разрешил гражданам России получать визы только в Астане и Варшаве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Госдеп США обновил правила подачи документов на неиммиграционные визы в страну и разрешил гражданам России получать визы только в Астане и Варшаве. Документ, серьезно усложняющий правила получения визовых разрешений, опубликован пресс-службой ведомства.

«Граждане стран, в которых правительство США не проводит плановые операции по выдаче неиммиграционных виз, должны подавать заявление в указанном посольстве или консульстве (...). Россия — Астана, Варшава», — говорится в публикации.

Всего под ограничения попали 16 стран, среди которых, кроме России, также находится Белоруссия. Белорусским гражданам предлагается подавать документы в Вильнюсе и Варшаве.

Ранее в США анонсировали обсуждение новых санкций против России. Также известно, что представители Европейского союза (ЕС) обсудят новые антироссийские ограничения в ходе визита в Вашингтон 8 сентября. Отмечается, что делегацию возглавит посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

