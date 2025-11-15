Бывший СССР
Мобилизованный фермер расстрелял солдат ВСУ за травлю из-за незнания мовы и сдался России

Mash: Мобилизованный фермер расстрелял солдат ВСУ из-за мовы и сдался ВС России
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Насильно мобилизованный в Вооруженные силы Украины (ВСУ) фермер расстрелял троих сослуживцев за то, что они систематически избивали и унижали его из-за незнания мовы и попыток общаться с ними на русском языке. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, работники территориального центра комплектования личного состава (ТЦК, аналог российских военных комиссариатов) насильно забрали мужчину в начале ноября. Почти сразу, практически без прохождения обучения, его направили на передовую.

Там он столкнулся с систематическими издевательствами со стороны старших по званию, отмечает канал. Спустя непродолжительное время мужчина не выдержал, взял автомат и расстрелял обидчиков, после чего сдался российским военным.

Ранее в ноябре сообщалось, что во Львове мужчина отбил принудительно мобилизованного украинца у сотрудника ТЦК, избив последнего железным прутом. После этого он увез освобожденного жителя города на своем автомобиле. Еще один подобный случай произошел в Днепропетровске, где местный житель открыл огонь по работникам украинского военкомата, которые хотели его принудительно мобилизовать.

