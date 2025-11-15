Названы последствия коррупционного скандала на Украине

Политолог Шаповалов: Коррупционный скандал на Украине вышел на новый уровень

Президент Владимир Зеленский вывел коррупцию на Украине на новый уровень, прикрывая ситуацию военным положением в стране. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Владимир Шаповалов.

Ранее сообщалось, что разразившийся на Украине коррупционный скандал на фоне проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте может привести к падению властей страны во главе с Зеленским. Уточняется, что в Киеве формируются два лагеря, в одном из которых мечтают свергнуть президента «любой ценой».

Шаповалов отметил, что коррупционный скандал на Украине серьезен и ничего подобного в стране до этого не было. Он отметил, что Украина всегда была сверхкоррумпированным государством, но Зеленский вывел это явление на новый уровень.

«Если при прежней власти того же экс-президента Петра Порошенко коррупция все-таки существовала в каких-то ограничениях и в стране все-таки боялись и общественного мнения, и оппозиции, то в настоящее время режим Зеленского прикрывает все военным положением. Теперь любая критика режима якобы работает на Россию и вызвана российскими агентами», — объяснил политолог.

Он добавил, что эта схема привела к тому, что фактически режим коррупции на Украине абсолютно не ограничен никакими нормами и принципами. Он подчеркнул, что видимая ситуация является лишь верхушкой айсберга и в итоге может сделать серьезный вклад в свержение правящей власти на Украине.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют кошельком украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.