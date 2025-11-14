Интернет и СМИ
Стало известно о расколе на Украине на фоне коррупционного скандала

BZ: Коррупционный скандал на Украине грозит падением администрации Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Разразившийся на Украине коррупционный скандал на фоне проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте может привести к падению властей страны во главе с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом написало издание Berliner Zeitung.

Аналитик Александр Коваленко полагает, что в Киеве формируются два лагеря, в одном из которых поддерживают Зеленского, а в другом — мечтают свергнуть «любой ценой». Среди последних, например, мэр Киева Виталий Кличко и экс-президент Украины Петр Порошенко.

«В Киеве все громче задают вопрос: выдержит ли правительство Зеленского растущее давление? И как долго еще продержится страна, которая находится в состоянии конфликта уже почти четыре года?» — отмечается в публикации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

