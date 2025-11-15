Экономика
10:25, 15 ноября 2025Экономика

Первый снег в Москве выпал с опозданием на месяц

Полина Кислицына (Редактор)

В Москве в субботу, 15 ноября, выпал первый снег — это случилось с опозданием на месяц, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram.

Он опубликовал видео, на котором снег крупными хлопьями ложится на припорошенную землю и покрывает машины.

«Всю ночь шел дождь — на ВДНХ выпало 9 литров воды на метр квадратный, что составляет 20 процентов месячной нормы, а к утру к нему стал примешиваться снег и к 6:00 пошел чистый снег. Видимость ухудшилась до 1,2 километра», — поделился информацией синоптик. Он отметил, что выпадение осадков было обусловлено прохождением холодного атмосферного фронта, добавив, что первый снег, как правило, приходит в Москву на месяц раньше — примерно 17 октября.

Эксперт предупредил, что снегопад завершится в 15 часов дня, а поздним вечером ожидается гололедица. Согласно прогнозу Тишковца, снежный покров будет неустойчивым и к середине предстоящей недели растает, однако к следующим выходным появится вновь. В конце ноября, продолжил синоптик, в городе сформируется постоянный снежный покров. Так, высота сугробов составит до 3-8 сантиметров, местами до 8-13 сантиметров.

Накануне с аналогичной задержкой первый снег прошел и в Санкт-Петербурге.

