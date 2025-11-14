Экономика
11:14, 14 ноября 2025

В Санкт-Петербурге выпал первый снег

В Петербурге на месяц позднее обычного выпал первый снег
Полина Кислицына (Редактор)

В Санкт-Петербурге выпал первый снег — практически на месяц позже обычного. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как крупные хлопья падают в районе делового центра «Лахта». При этом верхняя часть здания скрыта туманом.

Уточняется, что первый снег в городе в среднем выпадает примерно 17 октября.

Ведущий ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что через сутки первый снег придет и в столицу. Что касается Петербурга, добавил он, на следующей неделе там сформируется снежный покров высотой от 3 до 13 сантиметров.

Накануне сообщалось, что в ближайшие выходные в Москве образуется слой снега высотой до 3 сантиметров.

