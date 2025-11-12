Москвичам пообещали неуверенный снежный покров

В выходные в Москве сформируется снежный покров высотой до 3 сантиметров

В выходные, 15 и 16 ноября, в столице сформируется неуверенный снежный покров высотой до трех сантиметров. Об этом сообщило агентство «Москва» в Telegram-канале.

В эти дни ожидается сильный дождь с мокрым снегом, а также ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье, скорее всего, проявятся первые отрицательные температуры, до минус одного-двух градусов Цельсия ночью.

В начале будущей недели в Москву придут снег и ледяные дожди, прогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.