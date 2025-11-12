Москвичей предупредили о ледяном дожде и снеге

Синоптик Тишковец: В начале будущей недели в Москву придут снег и ледяные дожди

В начале будущей недели в Москву придут снег и ледяные дожди. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости.

«В ночь на понедельник малооблачно и заморозки, а днем теплый фронт принесет снегопады, переходящие в ледяные дожди, после обеда ноль-плюс три», — поделился информацией синоптик. Он добавил, что после выпадения осадков в городе сформируется временный снежный покров высотой не более одного-трех сантиметров.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первый снег может выпасть в Москве уже в ближайшие выходные, 15-16 ноября. По его словам, в эти даты в ночные часы прогнозируются первые отрицательные температуры, до минус одного-двух градусов.