00:24, 12 ноября 2025Экономика

Москвичам назвали дату первого снега

Синоптик Шувалов: Первый снег может выпасть в ближайшие выходные
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Первый снег может выпасть в Москве в ближайшие выходные, 15 и 16 ноября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с aif.ru.

По словам синоптика, вероятность выпадения осадков в виде снега в конце текущей-начале следующей недели достаточно велика. «Первые признаки есть в период 15-17 ноября. Там сначала в четверг-пятницу проходит первый холодный фронт, но он нагрянет с дождями в центральные районы. А затем вторично холодный фронт опускается, и при нем температуры действительно могут, особенно в ночные часы, приблизиться к отрицательным значениям. В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье, скорее всего, проявятся первые отрицательные температуры, до минус одного-двух градусов Цельсия ночью. И здесь уже осадки могут быть в виде мокрого снега», — поделился информацией специалист. Он отметил, что осадков будет немного и выпавший снег лишь слабо припорошит землю.

Ранее Шувалов предупредил, что в предстоящие выходные в Москве прогнозируется похолодание.

