15:02, 11 ноября 2025Экономика

Москвичей предупредили о похолодании

Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В грядущие выходные, 15 и 16 ноября, Москву ожидает похолодание. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

По словам синоптика, в среду, 12 ноября, в столичном регионе пройдет слабый дождь, который зацепит подмосковные Серпухов и Каширу на юге Московской области, при этом обойдет стороной север. Днем температура воздуха составить около плюс 5 градусов. В четверг также ожидается пасмурная погода, а в пятницу вновь пойдет дождь и усилится ветер — его порывы составят до 12-14 метров в секунду.

Похолодание в субботу и воскресенье затронет в том числе Москву. «В ночное время можно ожидать понижения температуры до минус двух-минус четырех градусов. Днем в эти даты — около нуля градусов. Но без осадков», — заключил Шувалов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что москвичи смогут увидеть настоящий снег в конце второй декады ноября.

