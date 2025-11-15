Постпред США в НАТО назвал единственный способ разрешить конфликт на Украине

Постпред США: Заключение мира — единственный путь разрешить конфликт на Украине

Заключение мира — единственный путь разрешить конфликт на Украине. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает в субботу, 15 ноября, РИА Новости со ссылкой на телеканал Newsmax.

«Я по-прежнему продолжаю верить в то, во что верит президент (США Дональд) Трамп: что мир — единственный жизнеспособный путь вперед», — сказал он.

14 января Пит Хегсет, которого Дональд Трамп назначил главой Пентагона, пообещал, что министерство обороны США под его руководством будет добиваться на Украине «мира через силу». Формулу «мир через силу» в американской политике сформулировал еще 40-й президент США Рональд Рейган, под которой он подразумевал наращивание военной силы как средство предотвращения конфликта.