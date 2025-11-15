Бывший СССР
Военкор оценил значение взятого Россией населенного пункта

Военкор Коц: Взятие Яблоково позволит выйти в тыл украинской группировки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Взятие села Яблоково в Запорожской области позволит российским войскам выйти в тыл украинской группировки в Орехове. Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

По словам Коца, Яблоково расположено всего в километре от Ровнополья, которое украинские войска уже оставили. Оттуда российским военным надо будет пройти всего около семи километров, чтобы попасть в город Гуляйполе.

«Освобождение этого города (довоенное население — 16 тысяч) позволит выйти в тыл украинской группировки в Орехове в обход ее основных укрепрайонов», — подчеркнул военкор.

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Яблоково в Запорожской области.

    Все новости