12:11, 15 ноября 2025Россия

ВС России заняли село в Запорожской области

Минобороны: ВС России взяли село Яблоково в Запорожской области
Игорь Дмитров
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Яблоково в Запорожской области. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили журналистам в Министерстве обороны страны.

«Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Яблоково Запорожской области», — уточнили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по базе спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Киева Борисполе, где проходили подготовку наемники из стран Европы.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили около десяти наемников в районе города Купянска Харьковской области.

